Comune, la facciata come regalo di Natale

ALESSANDRIA - Il primo pezzo è stato svelato nei giorni scorsi: sul lato di via Verdi, infatti, il nuovo ‘volto’ di Palazzo Rosso si può già ammirare. Ma sindaco e giunta hanno in mente qualcosa di speciale per il periodo delle feste.

"Stiamo lavorando alacremente tutti per riuscire a fare un bel regalo di Natale alla nostra comunità - spiega il primo cittadino, Gianfranco Cuttica di Revigliasco - Vorremmo infatti presentare ufficialmente il risultato dell’intervento di restauro della facciata del Comune prima di Natale". E non solo...