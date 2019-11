"Il fascismo non torna, ma il razzismo è una piaga da eliminare"

ALESSANDRIA - Lo scorso weekend, l’Anpi è scesa in piazza per la campagna di tesseramento (gli iscritti sono 125.000, in crescita). L’alessandrina Carla Nespolo è la presidente nazione dell’associazione dei partigiani.

Signora Nespolo, qual è il bilancio delle due giornate dedicate al tesseramento? "Sono molto soddisfatta. Abbiamo avuto, nell’occasione, oltre 170 eventi, con caratteristiche le più varie. Da conferenze, a concerti, a apertura di nuove sedi, a semplici banchetti per raccogliere nuovi iscritti. A me sembra veramente straordinario che un’associazione di volontariato come è la nostra, possa, nel giro di due giorni aver realizzato tutto questo. Siamo una forza silenziosa ed estesa, per difendere democrazia e Costituzione e per combattere razzismo e fascismo".

L’Anpi, però, sembra sempre lontana dai giovani. "Dal 2016 abbiamo insistito sul tema della “nuova stagione” dell’Anpi. In sostanza sul nostro comune impegno per trasmettere memoria alle giovani generazioni. Tra pochi giorni ad Acqui terremo il Consiglio nazionale e si vedrà quanti giovani sono parte integrante o preziosi interlocutori".

