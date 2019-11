Arrobbio: "Acqua, concessione rinnovata fino al 2034"

ALESSANDRIA - «Abbiamo appena definito il contratto di rete con Acos Gestione Acqua e Comuni Riuniti Belforte. Domani (oggi, ndr) sarà ufficializzata la concessione idrica fino al 2034: per il Gruppo Amag una notizia importantissima, su cui lavorare per arrivare a nuovi progetti di sviluppo»: il presidente Paolo Arrobbio, raggiunto nel primo pomeriggio di ieri al termine di una riunione fiume dal notaio, è raggiante.

È così importante questo passaggio? "Grazie all’accordo riusciremo ad accedere ai mutui per fare le opere necessarie. Perché, si badi bene, ciò che abbiamo realizzato finora lo abbiamo fatto interamente in autofinanziamento, perché con la concessione che sarebbe scaduta a fine 2022 era difficile ipotizzare l’apertura di altre linee di credito. Adesso, invece, la prospettiva cambia e già nei prossimi giorni incontrerò un importantissimo istituto bancario per sottoporre un’operazione tra i 20 e i 25 milioni di euro per interventi idrici nei vari Comuni che sono nostro soci, chiudendo al contempo un piano da 7 milioni finanziato dalla Ue tramite la Regione".