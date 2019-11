Amag Reti Idriche e Reti Gas, il cda indica Conte e Bobbio

ALESSANDRIA - Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Amag, che si è riunito nella giornata di lunedì 4 novembre, ha indicato i nomi, da proporre all'assemblea dei soci, dei nuovi amministratori unici di Amag Reti Idriche e Amag Reti Gas. Sono: Alfonso Conte, manager d’azienda e presidente provinciale Efal/Mcl, che è stato proposto come Ad di Amag Reti Idriche e Paolo Bobbio, imprenditore e già presidente di Ream, indicato come Ad per Amag Reti Gas.

Entrambi sono stati individuati dal Consiglio d'amministrazione all’interno di ‘cinquine’ di nominativi selezionati da un'apposita commissione esaminatrice, che ha analizzato nel dettaglio i curricula di tutti i candidati. Ora spetterà all’assemblea dei soci del Gruppo, convocata per il 25 novembre, approvare la decisione del Cda. La durata degli incarichi è triennale.