Dieci nuovi alberi coi soldi della senatrice M5S

ALESSANDRIA - Domenica 17 novembre, a Villa del Foro, saranno piantati dieci nuovi alberi. Dieci platani, per la precisione.

Questo, però, avverrà grazie al contributo della senatrice del Movimento 5 Stelle, Susy Matrisciano, e gli esemplari andranno a sostituire, al centro sportivo comunale Forum Fulvii, i dieci pini abbattuti lo scorso anno a causa di una malattia.

"È un piano nato dalla ‘Gianroberto Casaleggio’ che viene portato avanti ogni anno - spiega la senatrice - L’anno scorso, purtroppo, per problemi di impegni non ero riuscita ad aderire, ma questa volta, sapendo pure del problema di questo sobborgo, mi sono mossa per tempo".