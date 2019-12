Aral, ultimi voti per l’ok al Piano di Concordato

ALESSANDRIA - Oggi due dei Comuni più importanti nella lista dei creditori di Aral (l’azienda di smaltimento dei rifiuti), ovvero Solero e Quargnento, si rimetteranno al voto del Consiglio comunale per dare il proprio appoggio al Piano di concordato.

Ed entro domani tutti i rimanenti creditori che ancora non si sono espressi - come ad esempio alcuni istituti di credito - dovranno dire la loro in merito alla definitiva ‘salvezza’ dell’azienda. «Con l’ok delle banche e di Solero e Quargnento dovremmo avere il 70 per cento.

"Quindi dovrebbe essere un percorso in discesa - ammette l’assessore all’Ambiente, Paolo Borasio - A quel punto il Piano potrà entrare nel vivo, con il pagamento dal prossimo anno dei creditori privilegiati".