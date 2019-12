Quante botte anche ad Alessandria quel giorno per Giorgio Almirante

ALESSANDRIA - Come era diversa la piazza di ieri da quella di oggi. Nell’epoca delle Sardine, per fortuna non sono neanche immaginabili gli scontri degli anni Settanta. Anche Alessandria in quel periodo ebbe la sua giornata di violenza. Avvenne il 30 aprile 1972, in occasione del comizio in piazza Marconi dall’onorevole Giorgio Almirante, segretario del Movimento Sociale Italiano.

Su quella triste giornata esistono anche una documentazione filmata e delle fotografie grazie a Oreste Corsi, fondatore insieme a Paolo Berta dell’associazione Idea. Abitava in piazza Garibaldi e dalla finestra cercò di riprendere quanto avveniva.

Finì la pellicola, però, poco dopo l’inizio degli scontri ma quanto riuscì a riprendere è comunque significativo, come testimoniano le foto pubblicate in questa pagina. Oggi Corsi non c’è più, è stato portato via da una malattia che non lascia scampo. Ma una testimonianza può darla il suo amico Paolo Berta, anch’egli presente quel giorno.