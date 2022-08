"Per lo smistamento un'occasione persa"

ALESSANDRIA - "Sullo smistamento ferroviario di Alessandria, il Movimento Cinque Stelle non arretrerà di un millimetro".

Lo scrive la senatrice Susy Matrisciano in una nota, in cui non mancano stoccate alla Lega piemontese, non altrettanto efficiente rispetto a quella ligure.

"Dal 2018 - spiega la parlamentare - lavoro sul ripristino del Parco smistamento perché ritengo che lo sviluppo di un territorio e il 'lavoro buono' dipendano da opportunità di investimento a lungo termine. In questa ottica dopo l'approvazione del mio emendamento nella scorsa legge di bilancio, ho pensato che il DL infrastrutture fosse la sede giusta dove presentarne un altro per il potenziamento del progetto attraverso l'integrazione da parte del commissario di un masterplan che interessi tutta l'area, per poter definire le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, risanamento ambientale e miglioramento del contesto economico e sociale".

L'emendamento per il potenziamento di Alessandria Smistamento "è stata correttamente imputata al Governo dal nostro assessore comunale, Michelangelo Serra".

"Continuerò a battermi"

Aggiunge la Matrisciano: "Ci saremmo aspettati dal sottosegretario che seguiva il provvedimento in Senato almeno lo stesso risultato ottenuto per la logistica di Savona, per il quale c'è stato parere favorevole. Ma, probabilmente, la Lega in Liguria sulla logistica ha rilevanza maggiore e idee diverse rispetto a quella in Piemonte. Certamente un'occasione persa per il nostro territorio, ma da cittadina impegnata nelle istituzioni per migliorare la vita della comunità, senza pensare a bandierine partitiche, continuerò a battermi perché quest'opera resti all'attenzione del Governo".