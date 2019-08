Con Il Piccolo e Costa, super crociera alle Maldive, in India e Sri Lanka

Tra le opportunità per una vacanza, ecco quella offerta da ‘Il Piccolo’ che, ancora una volta, opera in collaborazione con Costa Crociere, azienda leader dei viaggi per mare. Ed ecco la seconda crociera dell’anno, molto attesa, quella che porterà i vacanzieri alle Maldive, in Sri Lanka e in India.

Otto giorni a partire dal 16 novembre, per un viaggio entusiasmante, che garantisce relax ma anche l’esplorazione di terre (e mari) straordinari, meta di turismo ‘di livello’. Grazie alla convenzione tra Il Piccolo e Costa, possiamo però proporre un viaggio particolarmente conveniente, con prezzi scontati che vanno da 1.629 euro per la cabina interna a 1.899 per chi vuole garantirsi una cabina con balcone, il tutto comprensivo di trasferimento da Alessandria all’aeroporto di Malpensa e di viaggio aereo. La quota comprende anche 100 euro da spendere a bordo della nave, il flute di benvenuto e l’area riservata al secondo turno del ristorante.

Per scoprire altre opportunità, il consiglio è di rivolgersi a qualunque agenzia di viaggio della provincia, che sarà in grado di illustrare i dettagli della crociera. La nave che ospiterà i viaggiatori sarà la Costa Victoria, gioiello che dispone di 964 cabine, di cui 242 con balcone privato e 20 suite, delle quali 4 sono dotate di balcone privato. La Victoria ha 10 bar, 4 vasche idromassaggio, un campo polisportivo, il grande teatro Festival che si sviluppa su due ponti.

Per prenotare la crociera basta andare in un'agenzia della provincia di Alessandria che dispone dei cataloghi di Costa Crociere. Per info: 0131-56364