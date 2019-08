Aperto per Cultura News, l'ottava puntata

Vi presentiamo la nuova puntata di Aperto per Cultura News, la striscia ufficiale di Aperto per Cultura, che ci accompagnerà con informazioni ed approfondimenti fino a venerdì 6 settembre.



Nell’ottava puntata parliamo del tango, che venerdì 6 settembre si potrà ballare e scoprire in via Migliara con Carla Pochettino di Muy Tango, degli allestimenti artistici di via dei Martiri raccontati da Amanda Marino del negozio Amidali, della sinergie con due imprese del territorio, Gruppo Resicar e Kimono Casa e del “palinsesto enogastronomico” con Gelida Voglia, Chivitos.uy, La Ghiottosa e la Prosciutteria del Vinacciolo.

Guarda l'ottava puntata