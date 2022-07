BiAuto Group e Treedom insieme per il pianeta

Fra le iniziative per i 100 anni del Gruppo nasce un nuovo progetto ecosostenibile. Un nuovo albero sul pianeta per ogni vettura venduta e per ogni passaggio effettuato nei centri di assistenza: è questo il nuovo progetto lanciato da BiAuto Group, storico marchio premium, punto di riferimento in Piemonte e Liguria per la vendita di auto e moto, con 11.000 veicoli consegnati nel 2021.

L’iniziativa, svolta in collaborazione con Treedom, la prima piattaforma al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto online, consentirà a partire dalla metà di luglio la piantumazione di 1.300 alberi tra Africa e Sudamerica, con una previsione di assorbimento di 317.25 t di Co2.

Forte di una diffusione capillare sul territorio piemontese e ligure con le sue 15 sedi e una rete di 393 collaboratori, BiAuto Group ha scelto questa iniziativa inserendola in un più ampio processo di rinnovamento delle policies aziendali, così come conferma l’Amministratore Delegato Marco Utili: «BiAuto Group ha da tempo inaugurato un vero e proprio cambio di paradigma dell’intera gestione aziendale. Siamo convinti che ogni nostra singola azione, così come qualsiasi iniziativa dentro e fuori le concessionarie del Gruppo, debba necessariamente tenere conto degli impatti ambientali e, di conseguenza, essere ripensata e migliorata in ottica green. Con Treedom vogliamo dimostrare in maniera ancora più concreta ed evidente il nostro impegno per un futuro sostenibile e dare un segnale a tutto il comparto automotive circa la necessità di un deciso cambio di rotta».

I primi 300 esemplari della “foresta” BiAuto Group saranno direttamente piantati dal Gruppo, mentre gli altri mille verranno donati ai singoli clienti a fronte di un contributo simbolico. La volontà è quella di coinvolgere attivamente nel progetto il cliente, il quale riceverà una card che gli permetterà di attivare la piantumazione dell’albero e seguirne la vita tramite l’apposito portale. Un’azione semplice ma concreta, una stretta di mano ecosostenibile tra azienda e cliente finalizzata alla diffusione di una nuova sensibilità ambientale.