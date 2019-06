Tre giorni e tre sere con lo Street Food

Dall 7 al 9 giugno a Tortona ritorna l'evento, negli anni scorsi graditissimo dal pubblico e dagli operatori commerciali, dedicato al cibo da consumare per strada, in socialità e passeggiando, per una una nuova edizione della mostra mercato “Hop Hop Street Food”. Il Comune di Tortona ripropone così l’evento promosso dalla Mo.Di. Eventi di Monza, che dal 2016 riceve ampi consensi e diffusa partecipazione, tra buon cibo con specialità da tutto il mondo, divertimento e senso di aggregazione. Anche per questa edizione saranno circa 20 gli espositori che, dalle ore 10.30 alle ore 24, per tre giorni, trasformeranno il centro storico in un ristorante a cielo aperto, dove si mischieranno profumi, colori e sapori di diverse culture e tradizioni. Camion decorati, stand, biciclette commerciali e apecar old style allestiranno un un viaggio enogastronomico attorno al mondo, offrendo la possibilità di assaggiare churrasco, paella, pretzel, hamburger, pasta, pizza, pesce fresco e tante altre specialità per tutti i gusti.