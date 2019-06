Domani al Mercato Coperto c'è il #tintarelladay

Dopo un lungo periodo di attesa, con il caldo arriva il #tintarelladay per prepararsi in modo naturale all’estate. Per questo, domani mattina al Mercato Coperto di Campagna Amica della Coldiretti, in via Guasco angolo via Savonarola, i produttori spiegheranno agli alessandrini quali sono gli ortaggi e i frutti migliori... per abbronzarsi.

“Per scoprire la dieta che abbronza - sottolineano Mauro Bianco e Roberto Rampazzo, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Alessandria - domani i produttori aiuteranno nella scelta dei prodotti giusti per una spesa sana e di qualità. E sapranno anche suggerire gli abbinamenti per abbronzarsi più velocemente.

Un suggerimento? Mirtilli, albicocche, fragole, ciliegie, rapanelli e insalate per fare il pieno di vitamina A.