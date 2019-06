Live cooking e party a tema rock con lo chef tv Borghese

SERRAVALLE SCRIVIA – Party con lo chef televisivo Alessandro Borghese all’Outlet di Serravalle Scrivia. Oggi alle 19.00 l’Obicà Mozzarella Bar presenterà infatti l’“Obicà Rocks!”: una speciale festa a tema rock che riunisce l’anima cosmopolita di Obicà con lo spirito del famoso chef tv, una nuova tappa della collaborazione che negli ultimi due anni ha dato vita a numerose iniziative nei ristoranti Obicà in Italia e all’estero.

Nel ristorante all’interno del McArthurGlen Serravalle Designer Outlet – il più grande in Europa con oltre 6 milioni di visitatori l’anno – Obicà propone la degustazione di originali piatti con un live cooking di Alessandro Borghese e la musica da vivo di una rock band: una full immersion nella mitica atmosfera degli anni Settanta, accompagnati dai più grandi successi degli artisti che hanno fatto la storia di questo genere musicale, da Jimi Hendrix ai The Doors passando per i Led Zeppelin, i Pink Floyd e tantissimi altri.

La degustazione comprende specialità Obicà con ingredienti di prima qualità, come la mozzarella di bufala campana dop, la stracciatella pugliese e il roastbeef di bufala, e piatti creati appositamente per l’evento, come le zeppole e il mini rock burger con patatine fritte.

Per creare un’atmosfera ancora più suggestiva, gli ospiti hanno un dress code da rispettare: vestirsi a tema rock, anche solo con un accessorio. L’abito che meglio rappresenta lo spirito di Obicà Rocks! sarà premiato nel corso della serata. Il party, al prezzo di 30 euro a persona, prevede la degustazione e due drink a scelta tra una selezione di cocktail, vini e birre.