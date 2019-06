In 5mila per Casale Comics & Games

Record battuti per la quarta edizione di Casale Comics & Games, in scena sabato e domenica scorsa al Castello di Casale Monferrato (oltre cinquemila presenze). Il merito del successo della kermesse dedicata a fumetti, giochi, cosplay e molto altro ancora della “galassia nerd” è stato nella ricchezza dei suoi eventi.

Tra le esperienze notevoli il concorso per cosplayer 10 Magnifici Eroi in cui si sono sfidati 10 tra i principali top-cosplayer Italiani (vittoria di Arianna Baratelli in costume da Elphaba), la sfilata per le vie del centro storico di Casale e il concorso aperto a tutti che ha richiamato oltre cinquanta concorrenti.

Tantissimi anche i giocatori con giochi di ruolo, da tavola e videogames ma anche il softair nei sotterranei della fortezza, location unica per un’esperienza da brivido.

Casale ComicsXXX, dedicata al fumetto e all'illustrazione erotica, è stata la mostra più visitata tra le 9 esposizioni presenti a CCG, con un pubblico che molto apprezzato le 70 tavole in mostra, ma anche i tanti autori presenti “live”. Il successo maggiore l'ha ottenuto l'ospite di domenica giugno ovvero Franco Trentalance, protagonista di oltre 400 film “hard” e oggi raffinato autore letterario e personaggio televisivo.

È piaciuta molto ai visitatori anche la mostra dedicata all'indimenticato Cortez, al secolo Luigi Corteggi, art director Bonelli e monferrino di adozione. Gli ultimi minuti di Casale Comics and Game domenica sera sono stati tutti per Adrian Fartade, blogger seguitissimo e divulgatore scientifico.