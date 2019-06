La Madonna pellegrina in città con i missionari

ALESSANDRIA - Nel percorso di preparazione della visita pastorale del vescovo Guido Gallese, arrivano in città i missionari Araldi del Vangelo che girano l’Europa con l’immagine della Madonna di Fatima, conosciuta come Madonna Pellegrina.

Mercoledì 19 giugno alle 17.,30 l’immagine sarà accolta davanti alla Parrocchia dei Ss. Apostoli in piazza Basile e, in processione, con l'accompagnamento della Banda Municipale, arriverà alla Parrocchia del Cuore Immacolato in via Monteverde. Alle 19 sarà celebrata la Messa di apertura animata dalla Corale di Lobbi. La chiesa resterà aperta fino alle 24 per la Buona Notte a Maria. Il programma prevede alle 7 la Messa, alle 12 l'Angelus, alle 16 il Rosario e i Vespri e alle 17, la Messa alle 17, A mezzanotte Buona Notte a Maria.

Giovedì 20 alle 9.30 l’immagine sosterà un'ora presso la Chiesa dell’Ospedale Civile e alle ore 10.30 presso l’Ospedale Infantile. Venerdì 21 alle 9.30 l’immagine sarà portata in carcere per un momento di preghiera con i detenuti e alle 11 sarà all’Hospice “il Gelso”. Alle 21 la Celebrazione della Messa animata dal Coro degli Alpini e, a seguire, la catechesi sulla figura di Maria nella Chiesa. Sabato alle 21 la catechesi sulla Santissima Trinità.

Domenica 23 alle 17 la messa di chiusura con la consacrazione delle comunità al Cuore Immacolato di Maria.

Dalle 12 alle 24, tutti i giorni. i missionari saranno a disposizione per colloqui, confessioni, momenti di preghiera.