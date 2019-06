Gabriele, da Novi a Canale 5 insieme a Gerry Scotti

COLOGNO MONZESE (MILANO) – Una sfida difficile quella che attende Gabriele Alex Loscavo, novese di 22 anni, che su Canale 5 sta partecipando a “Caduta libera”, il popolare game show condotto da Gerry Scotti, in onda dagli studi Mediaset di Cologno Monzese. Gabriele, molto noto in città per la sua attività di organizzazione di spettacoli in diversi locali, dovrà strappare il titolo di campione al ventenne bresciano Nicolò Scalfi, che da 80 giorni domina la trasmissione televisiva e che ha già accumulato un montepremi pari a 510 mila euro.

Loscavo, abituato ad avere a che fare con artisti nazionali e internazionali per il suo lavoro di organizzazione eventi in club, spazi concerto e piazze, ha frequentato il liceo Amaldi a Novi e ora è laureando in Economia aziendale all’università di Genova.