Le bici di Fausto dove si pedala sulle strade bianche

Un weekend dedicato al ciclismo eroico quello delle strade bianche, a sette giorni da LaMitica.

Anche per la Monsterrato una edizione speciale, per celebrare Fausto Coppi, prima dei quattro percorsi nel cuore del Monferrato, sconfinando a Masio e Abazia per ricordare Eliso Rivera, masiese e fondatore di Gazzetta dello Sport. Molti i partecipanti anche all'inaugurazione dell'esposizione nei locali del Comune, grazie alla collaborazione di collezionisti, del Museo dei Campionissimi e di Marco Semino, coinvolto da Noris Morano,la regina delle 'pierre', che nel piccolo centro monferrino ha la casa della famiglia ed è molto legata a questo luogo.

Per arricchire l'evento esposte una Bianchi di Fausto Coppi, quella della Parigi - Roubaix del 1953, concessa dal Museo dei Campionissimi, una maglia di Pantani, un caschetto e altri cimeli e cinque bici storiche messe a disposizione da Giampaolo Bovone, in ricordo di un protagonista dell'industria innamorato del ciclismo, Tarcisio Persegona.

All'inaugurazione anche Faustino Coppi, con la moglie Rita e i sindaci di Casale, Federico Riboldi, Vignale, Tina Corona, e Conzano, Emanuele De Maria