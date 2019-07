Riapre il parco della Lucciola

TORTONA - Giusto il tempo di riorganizzare la gestione e l’area giochi della Lucciola, in via Galilei, è tornata fruibile al pubblico da questa settimana.

La gestione, dopo la rinuncia delle associazioni che curavano l’area in precedenza, è ora direttamente in capo al Comune, che si appoggerà per quanto riguarda la manutenzione, a persone che hanno obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità, mentre le aperture e chiusure dei cancelli saranno a cura della società di vigilanza che già cura altre aree giochi.

Si proseguirà così fino al 30 settembre. Recentemente sono stati comunque svolti interventi di manutenzione alle panchine e ai giochi, oltee un intervento di pulizia straordinaria e sfalcio.