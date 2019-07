Tortona, aperte le visite agli asili nido in vista delle iscrizioni

TORTONA - Il Comune di Tortona permette di visitare gli asili nido attivi in città affinchè le famiglie valutino il più idoneo per l’iscrizione dei bambini.

Nei giorni scorsi l’amministrazione ha inviato una lettera alle famiglie con figli piccoli, per presentare gli asili nido attivi in città, per i quali è sempre possibile effettuare l'iscrizione. E ora, previo appuntamento, è anche possibile visitare le strutture prima dell’iscrizione, chiamando 0131-863.442.

Attualmente è in corso la fase estiva di prolungamento dell'attività, che resta in essere da settembre al 30 giugno per la parte ordinaria.

La domanda di iscrizione al servizio asili nido e micronidi deve essere compilata online sul sito www.comune.tortona.al.it; sono previste agevolazioni, se aventi diritto, sulla tariffa di frequenza a seguito di presentazione dell’attestazione ISEE pari a un valore compreso tra zero e 24 mila euro.