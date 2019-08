Al Capodanno Alessandrino arriva Riccardo Guasco

Un ospite speciale per il Capodanno Alessandrino anno 15, dedicato a Fausto Coppi e alla bicicletta.

La sera del 31 agosto anche Riccardo Guasco parteciperà all’evento che rende Alessandria unica. ‘Pedala’ lo slogan, nel logo due pedali tra un cuore che, come sottolinea l’assessore Piervittorio Ciccaglioni, «sintetizzano bene questa città e la sua gente. Che non si tira indietro, che pedala sempre e ci mette il cuore».

Determinanti anche la fantasia e la capacità di fare squadra, soprattutto in una festa che nasce e cresce grazie a chi l’ha inventata, Monica Moccagatta (insieme a Marco Beria), e a tutti i locali, i negozi, le associazioni. Quest’anno anche AcdB Museo che, come spiega il direttore di Palazzo Monferrato, Roberto Livraghi, «riaprirà proprio il 31, in un orario speciale, dalle 20 alle 23, con ingresso libero a tutti. E la grande occasione di incontrare Riccardo Guasco, che autograferà una speciale cartolina, con un suo profilo di Coppi».

Fra le molte novità anche un invito, “Venite al Capodanno in bici”: in via Dossena ci sarà un ‘parcheggio’ per le due ruote, custodito da Fiab e Bike Patrol, a chi lascerà il mezzo sarà consegnato un pass, rigorosamente rosa, il calore dominante, sul quale fare apporre i timbri alla consegna e poi quelli di Alexala, al chiostro di Santa Maria di Castello, di AcdB Museo e di uno dei locali che aderiscono. Un invito a girare la città e a scoprire tutti i luoghi dove si fa festa: la scheda, con i quattro timbri,servirà per ottenere sconti nei locali. «Un modo per promuovere l’uso della bici - sottolineano il vicesindaco Davide Buzzi Langhi e l’assessore Mattia Roggero - e, anche, invitare chi viene in Alessandria la sera del 31, a tornare. Per approfittare dello sconto e conoscere meglio la città».

Una città che, lo sottolinea il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, «con questa festa smentisce gli stereotipi sul grigiore e dimostra tutta la sua energia, l’entusiasmo e la fantasia».

Anche la solidarietà perché, come ogni anno, coloro che aderiscono, e si finanziano l’evento, destinano una somma alla sezione alessandrina dell’Ail, per sostenere la ricerca, le due case Ail e le cure innovative.

Fra le new entry anche una birra, Skizzata, che Social Wood dedica a Me.dea.