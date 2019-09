Tini, bigonce e musica contadina alla festa dell’uva

CASSANO SPINOLA — Ci saranno bigonce e tini ad attendere grandi e piccini domenica 22 settembre a Cassano per la festa dell'uva organizzata dal museo scolastico “Le nostre radici”. Appuntamento dalle ore 15.00 a villa Barona (in via Sobrero 36) per visitare il museo – una vera e propria chicca che raccoglie oggetti di uso comune per i nostri nonni, ma che sono quasi del tutto sconosciuti alle nuove generazioni – e prendere parte alla pigiatura, con le bigonce per gli adulti e i tini per i bambini.

Insieme al mercatino autogestito di scambio e all'angolo della pittura, il pomeriggio trascorrerà tra una buona merenda e musica contadina.

L'invito è rivolto in particolare ai giovani, bimbi e ragazzi. All'interno delle stanze di villa Barona potranno vedere e toccare con mano pezzi di uso comune nelle vite delle persone nell'Ottocento e nel Novecento.