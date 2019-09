Questionario per capire come la gente va al lavoro

ALESSANDRIA - Questa è la Settimana europea della Mobilità sostenibile, promossa dalla Commissione Europea: fino a domenica, anche in città si susseguiranno eventi per sensibilizzare sul tema dell’ambiente e del trasporto ‘verde’.

Palazzo Rosso aderisce con una iniziativa finalizzata a studiare gli spostamenti casa-lavoro degli alessandrini, in modo da avviare un percorso di gestione sostenibile dei trasferimenti. Obiettivo: contenere gli impatti atmosferici e acustici della mobilità urbana, ridurre l’incidentalità e la congestione stradale e, non ultimo, migliorare la qualità della vita.



L’amministrazione si è perciò dotata di una piattaforma web con cui acquisire informazioni sui bisogni e le esigenze di chi lavora in città: attraverso la compilazione di un semplice questionario online, i dipendenti delle aziende e degli enti pubblici potranno contribuire ad accrescere la conoscenza sulla domanda di trasporto e consentire a chi gestisce la ‘res publica’ di individuare le migliori soluzioni per una mobilità più sostenibile.