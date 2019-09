Il Ciofs, la formazione e l'aiuto all'Africa

ALESSANDRIA - Venerdì 20 settembre, in occasione del termine della visita in Italia di un gruppo di Figlie di Maria Ausiliatrice (le suore salesiane) dell’Africa, nell’ambito di un progetto di collaborazione e di sostegno allo sviluppo della Formazione professionale, si terrà alle 10 - nella sala conferenze del Palazzo del Governatore - la conferenza dal titolo “La formazione professionale PER l’Africa e IN Africa”.

Dopo i saluti di Silvana Angela Rasello (presidente Ciofs Fp Piemonte), di monsignor Guido Gallese (vescovo di Alessandria) e delle istituzioni, avranno inizio i lavori sul tema della formazione professionale e del mondo del lavoro in Africa.