Scacchi in costume, chi mangerà la regina?

ALESSANDRIA - Gagliaudo tra i mercanti... parte 2: dopo il rinvio, una settimana fa, della novità più attesa della manifestazione - ovvero gli Scacchi in costume in piazza Marconi - a causa delle previsioni, domenica ci si riprova.

Stavolta, con il conforto del meteo, che dovrebbe garantire sole e anche caldo per l’intero weekend: anche per questo, è previsto che ‘escano su strada’ un’ottantina di negozi, che si uniranno a un centinaio di bancarelle tra piazza della Libertà, via dei Martiri, corso Roma, piazzetta della Lega, via San Lorenzo, piazza Marconi, via Milano (fino a via Migliara) e via Dante.



La divertente partita a scacchi a cura dell’Associazione Aleramica, dunque, si terrà sempre in piazza Marconi tra le 16 e le 18. La giornata di festa, però, comincerà già a pranzo, visto che dalle 12 alle 15 - nello stesso scenario - il gruppo Alpini ‘Domenico Arnoldi’ distribuirà agnolotti, salamini alla griglia e (per la prima volta) il ‘Panino dell’Alpino’ con ricavato in favori di alcuni enti della città. Immancabili, ovviamente, le golosissime frittelle dell’alpino Ramognini.