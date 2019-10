Il weekend di Grapperie Aperte

ALTAVILLA - Sabato 5 e domenica 6 è il fine settimana di Grapperie Aperte, due giornate nelle quali appassionati o semplici curiosi potranno tuffarsi nel bello e buono del Monferrato scoprendo i vari volti dello spirito 100% piemontese.

Da Mazzetti d'Altavilla - Distillatori dal 1846, in entrambe le giornate, apertura dalle 10 alle 18.30 con degustazioni libere di Grappe, Distillati, Liquori, Amari, Zuccherini Spiritosi e le tante golosità. In entrambe le giornate, a intervalli regolari, in forma gratuita e senza necessità di prenotazione, saranno effettuabili tour guidati alla scoperta della distillazione che permetteranno ai partecipanti l’accesso alla Distilleria in funzione.

Gli amanti dell’arte potranno visitare la Cappella Votiva “La Rotonda”, gioiello architettonico risalente al 1808 e le esposizioni fotografiche dedicate al paesaggio Unesco e l’“Angolo di Monferrato” con quest’ultima che rappresenta una novità da inaugurarsi proprio nel pomeriggio del sabato. Alle ore 17 verrà infatti presentato il nuovo Calendario Artistico Mazzetti d’Altavilla dal titolo “Il Monferrato nello Spirito”, i cui mesi saranno contraddistinti da inediti e suggestivi scatti fotografici di peculiarità turistiche del territorio, situate in 12 (+1) comuni delle aree Casalese e Astigiana.

Info: www.mazzetti.it ed eventi@mazzetti.it.