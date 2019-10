Pm 10, siamo la seconda peggiore città d’Italia

ALESSANDRIA - La nostra città non si smentisce: confermando il trend degli ultimi anni, infatti, stando a quanto annunciato dal ‘Corriere della Sera’ - che ha potuto leggere in anteprima i dati parziali della consueta analisi annuale Mal’Aria di Legambiente - Alessandria è ancora ai vertici delle classifiche nazionali per quanto riguarda l’inquinamento da polveri sottili.

A circa tre mesi dalla fine dell’anno, il nostro territorio ha già sforato per 53 volte il tetto del Pm 10 - ovvero 50 microgrammi per metro cubo - risultando essere il secondo peggiore del Paese appena dietro Torino, che lo ha fatto per 55 volte.

Ma, come di consueto, è l’intera Pianura Padana a far scattare l’allarme, perché delle 17 ‘fuorilegge’ (ovvero con oltre 35 giornate di Pm 10 altissimo), appena 1 - Frosinone - non si trova in quest’area: per il resto, come si può notare anche dalla tabella a fianco, le province a nord e sud del Po sono costantemente sotto la lente.