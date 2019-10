"Alessandria è viva. Ed è la ‘casa’ ideale per l’Oktoberfest"

ALESSANDRIA - Ci siamo. Mancano appena due giorni all’inaugurazione della prima edizione del Paulaner Oktoberfest Alessandria (giovedì alle 17.30 la parata inaugurale, quindi l’apertura degli stand in viale Milite Ignoto, tutti i giorni fino a lunedì 28 ottobre) e, ovviamente, insieme all’attesa cresce anche la tensione - positiva - di chi ha creato l’evento e lo ha portato tra Tanaro e Bormida.

«Non è semplice costruire un appuntamento del genere - le parole di Carlo Pallavicini della Side Events - ma in tutti questi mesi è stato fondamentale l’apporto del Comune. Arriviamo da una iniziativa simile a Cuneo, dove alla quarta edizione siamo riusciti a portare nei nostri padiglioni migliaia e migliaia di persone, e ora siamo pronti per Alessandria».