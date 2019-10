"Mi sono innamorata della recitazione"

ALESSANDRIA - Si chiama Angela Barbieri, nella quarta serie de ‘Il paradiso delle signore’, in onda ogni pomeriggio su Raiuno.

Lei, però, è Alessia Debandi, 21enne alessandrina vicina al suo sogno più grande. «La strada è ancora lunga - racconta - ma sto provando emozioni molto forti».

Quali sono stati i primi passi? «A 18 anni, nel 2016, ho vinto il concorso di bellezza ‘Una ragazza per il cinema’, quindi mi sono trasferita a Roma per frequentare l’accademia Actor’s Planet di Rossella Izzo: non sapevo cosa aspettarmi, perché il pensiero di intraprendere questa strada non mi aveva mai sfiorato. Invece, grazie alla bravura dei miei insegnanti, mi sono letteralmente innamorata della recitazione».