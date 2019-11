"Mai ascoltati. Mancano mezzi e personale"

ALESSANDRIA - «L’aumento salariale di 40 euro lordi è uno specchietto per allodole. Ci mancano mezzi e personale per garantire la tutela che la gente chiede»: Carlo Rosso, segretario del Coisp Alessandria (il sindacato della Polizia di Stato), non usa mezze misure.

Davanti alla prefettura un gruppo di agenti si è ritrovato per manifestare e cercare di far sentire simbolicamente la voce: «Forse i cittadini non sanno com’è la nostra realtà: ad esempio, per quanto riguarda la Stradale, dovremmo garantire due pattuglie per ogni quadrante. Ma come facciamo se, ad esempio qua ad Alessandria, al posto di essere 70 siamo 45? E tutti con una media di età elevata? In questura, almeno, numericamente ci siamo (siamo circa 240, compreso il commissariato di Casale Monferrato), ma se dobbiamo rafforzare determinati servizi, come ad esempio sta accadendo ultimamente con l’Ufficio immigrazione, non abbiamo il personale da mettere per le strade».