Biglietto dei bus e ‘zone blu’: addio sms

ALESSANDRIA - L’avviso è stato affisso negli ultimi giorni anche sui mezzi di Amag Mobilità: dall’inizio del mese, infatti, non è più possibile acquistare il biglietto del bus, ma neppure pagare il parcheggio nelle zone blu, tramite un messaggio sms al numero 4880807.

Per avere informazioni è possibile recarsi nella sede di Lungo Tanaro Magenta 7/A, telefonare allo 0131 323811, mandare un fax allo 0131 226285, scrivere una mail all’indirizzo azienda@amagmobilita.it o cliccare sul sito www.amagmobilita.it.

Tra l’altro, è bene ricordare che sono ancora disponibili su supporto cartaceo i biglietti di corsa semplice, ma di nuova emissione (i ticket sono infatti dotati di un Qr Code contenente le informazioni indispensabili per poter viaggiare), mentre quelli tradizionali e tuttora in circolazione saranno utilizzabili solo ed esclusivamente fino alla fine dell’anno: oltre quella data non potranno più essere usati.