La Chiesa e la società civile di fronte alla questione migratoria

ALESSANDRIA - Nel prossimo appuntamento dei Giovedì culturali, l'Associazione Cultura e Sviluppo ospiterà uno dei più conosciuti e apprezzati giornalisti della stampa cattolica, don Antonio Sciortino, già direttore di Famiglia Cristiana e attualmente responsabile del mensile Vita Pastorale.

Giovedì 14 novembre alle 21, nella sede dell'associazione in piazza De André 76, si rifletterà sul tema dell’immigrazione che sempre più si sta configurando a livello mondiale come un fenomeno strutturale e non come un’emergenza transitoria. Il fenomeno sarà analizzato appunto nei suoi dati strutturali, superando la dialettica basata sul livore e la paura, e si analizzeranno vie ed approcci per soluzioni praticabili al di là del ragionamento astratto o della pura reazione emotiva.

Nella fase dei dibattito sarà poi possibile ampliare la riflessione ad altre questioni di particolare attualità, come il ruolo del cristianesimo oggi e il dibattito sull’uso politico dei simboli religiosi.

L'incontro rientra nell'ambito delle iniziative organizzate in avvicinamento alla III Giornata Mondiale dei Poveri ed è organizzato da Caritas Alessandria con Pastorale Sociale e Lavoro della Diocesi di Alessandria e Cultura e Sviluppo



L'incontro sarà introdotto da don Silvano Sirboni, liturgista e parroco in città, e moderato da Roberto Massaro, direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e Lavoro della Diocesi di Alessandria.