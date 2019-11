Oltre corso Romita il vuoto. E Franco cominciò a tagliare

ALESSANDRIA - Senza prendere la macchina del tempo, parcheggiamo davanti a una bottega all’interno della quale il tempo sembra essersi fermato. Giusto per pudore, non chiediamo dove sono i calendarietti di antica memoria, nella certezza che in qualche anfratto, tra vecchie riviste e oggetti che ai giovani sono sconosciuti, si nascondano ancora quei buoni motivi per cui, fino a qualche decennio fa, s’andava dal barbiere. Oltre che, certamente, per farsi tagliare i capelli. O radere la barba, la vera specialità di questo signore che ha trascorso la vita con pennello e rasoio e che - scopriamo poi - ha una sincera passione per l’antiquariato. E un po’ di cose, dunque, si spiegano.

Quando Franco Prearo inaugurò l’attività poco oltre il limite del quartiere Pista, corso Romita era ancora circonvallazione Liguria e la strada non aveva asfalto, ma soltanto ghiaia...

