‘Codici rosa’: nel 2019 ben 137 al Pronto soccorso

ALESSANDRIA - Sono 137 al Pronto soccorso dell’Ospedale civile e 30 al Pronto soccorso dell’Infantile: parliamo dei ‘codici rosa’ attivati da gennaio 2019 nei presidi dell’Azienda ospedaliera di Alessandria.

Numeri che raccontano storie di violenza, disagio e fragilità, ma che non sono sufficienti ad esprimere la portata emotiva e l’impatto su ogni singola donna, persona o famiglia.

«Oggi - spiega la direzione dell’Aso Al - li rendiamo disponibili affinché questa ondata sia compresa dalla collettività. Come stabilito dalla delibera regionale, abbiamo individuato tutte i soggetti utili per l’equipe multiprofessionale aziendale, coordinata dal referente sulla violenza nella persona della dottoressa Rossella Sterpone. Uno staff al servizio delle donne vittime che è orientato a dare una risposta efficace sia in termini clinici che di accoglienza all’arrivo in Pronto soccorso. E che ha lavorato per mettere a disposizione delle vittime di violenza uno spazio di decompressione (la ‘stanza rosa’) capace di facilitare la normalizzazione psicologica».