Dolci Terre, da venerdì torna il weekend più goloso

NOVI LIGURE — È giunta alla 24esima edizione Dolci Terre di Novi, la rassegna delle produzioni dolciarie, vitivinicole e gastronomiche organizzata dal Comune di Novi presso il centro fieristico di viale dei Campionissimi. Quest’anno la kermesse enogastronomica si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 dicembre.

Dopo l’inaugurazione, venerdì alle 10.00, si apriranno le porte del tradizionale spazio dedicato a oltre cento bancarelle di prodotti tipici della zona e non solo. Come da tradizione, verranno riproposti i percorsi del gusto, gli itinerari che si snoderanno all’interno dei padiglioni espositivi raggruppando le diverse produzioni agroalimentari in categorie omogenee: Presidi Slow Food, formaggi e salumi, prodotti della terra, dolci, vini e distillati, pastifici, oltre ai presidi Deco a cura del Distretto del Novese.

Consolidata sarà anche la presenza dei maestri panificatori che sforneranno la Focaccia novese abbinata al grande bianco del Piemonte: il Gavi Docg. In fiera ci saranno anche il Dolcetto di Ovada Doc, il Barbera del Monferrato Doc, il Brachetto di Acqui e con i vini premiati al 45esimo concorso enologico Marengo Doc. Non mancheranno i piatti della tradizione novese, tra cui la farinata preparata con i ceci della Merella. Gli stand saranno aperti tutti e tre i giorni dalle 10.00 alle 22.00 (ingresso gratuito).

Sabato 7 dicembre sarà una giornata speciale anche nel centro storico: dalle 15.00 saranno organizzati i concerti delle Corali e dalle 19.00 in piazza Dellepiane si esibirà il Free Voices Gospel Choir.