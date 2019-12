Il dossier Idos lo conferma: stranieri stabili in provincia

ALESSANDRIA - L’ultimo dossier socio-statistico sull’immigrazione realizzato del Centro Studi e Ricerche Idos parla chiaro: in Italia, così come nella nostra provincia, negli ultimi anni il fenomeno migratorio si è praticamente stabilizzato. Anzi, a livello nazionale il numero dei nuovi arrivi è in sensibile calo.

Nessuna invasione, quindi. «Basti pensare che dagli oltre 23mila migranti giunti via mare nel 2018 sulle coste italiane, nei primi nove mesi del 2019 ne sono sbarcati poco più di 7mila - ha spiegato Luca Di Sciullo, presidente del centro Idos, nel corso del convegno organizzato ieri mattina dalla Cgil nella sala seminari del Digspes - altri Paesi del Mediterraneo, come ad esempio Spagna e Grecia, ne contano molti di più».

Anche se su scala nazionale la popolazione straniera è in continua crescita, i ritmi negli ultimi anni sono calati vistosamente. Ad oggi, sono 5milioni e 255mila gli stranieri residenti in Italia, 46mila 877 dei quali in provincia di Alessandria (14.174 solo nel capoluogo).