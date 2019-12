Al via il rinnovo dei voucher residenti per la sosta

ALESSANDRIA - Lunedì 9 dicembre si apre il periodo dedicato al rinnovo degli abbonamenti per la sosta sulle strisce blu, riservato ai residenti del centro. A darne comunicazione è l'azienda, Amag Mobilità: il periodo per il rinnovo scade il 31 dicembre. Ma da quest'anno, oltre alla consueta modalità, recandosi cioè con tutta la documentazione nella sede di Lungo Tanaro Magenta 7/A (documentazione che si può pre-compilare scaricando tutti i moduli online per chi deve fare un nuovo abbonamento annuale o sono avvenute modifiche e presentazione di una semplice autocertificazione se non ci sono state variazioni rilevanti. www.amagmobilita.it), sarà possibile fare richiesta anche via mail. La procedura, in questo caso, sarà la seguente:

accedere all’apposita sezione “abbonamenti sosta per residenti” del rinnovato sito web di Amag Mobilità – www.amagmobilita.it - per scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo “rinnovo”;

effettuare il pagamento tramite bonifico bancario all’Iban IT29N0503410408000000003942;

inviare alla casella mail residenti@amagmobilita.it il modulo “rinnovo” debitamente compilato, della copia del documento che certifica l’avvenuto pagamento oltre che di copia sottoscritta in originale di un documento di identità in corso di validità, del richiedente l’abbonamento.

Con questi passaggi, a partire dal quarto giorno lavorativo successivo all’invio, sarà disponibile presso Amag Mobilità il tagliando che il richiedente dovrà ritirare presso l’ufficio dedicato al 1° piano della sede di Lungo Tanaro Magenta, evitando le code agli sportelli.

“Per offrire un servizio più puntuale abbiamo temporaneamente aumentato gli addetti per l’istruttoria delle pratiche, prolungato gli orari di apertura degli uffici e pubblicato tutti i documenti sul nostro sito internet, per consentire alle persone di predisporre la documentazione prima di venire allo sportello, diminuendo ulteriormente i tempi di gestione di ciascuna pratica – ha commentato il direttore di Amag Mobilità Franco Repossi - Anche in questo caso abbiamo cercato il più possibile di semplificare le procedure per andare incontro alle esigenze dei cittadini”.

Gli abbonamenti si rilasciano presso il punto Amag Mobilità in Lungo Tanaro Magenta 7/A, con il seguente orario: tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 16, sabato e prefestivi dalle 8.30 alle 14, telefono 0131.323846, fax 0131.323827. Il pagamento si effettua allo sportello in contanti oppure con bancomat, bancoposta o carte di credito. Il costo è di 70 euro per la Zona 1 e di 50 euro per la Zona 2.

Anche per quest’anno Amag Mobilità conferma la disponibilità e l’utilizzo di un sistema informatizzato per la gestione, emissione e verifica dei tagliandi rilasciati che dovranno essere esposti sul parabrezza del veicolo autorizzato, al fine di garantire la fruibilità dell’agevolazione.