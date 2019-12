Taglio gratis per i più bisognosi: a Natale e Capodanno con la testa a posto

ALESSANDRIA - La signora ha un sorriso di quelli che si ricordano. Probabilmente sarebbe simile al vostro se, non avendo possibilità economica per andare dal parrucchiere, vi trovaste sedute su una poltrona, con un tizio a frugarvi tra i capelli, coprendovi di lacca e attenzioni.

Il tizio si chiama Riccardo Buratto, ha 26 anni e lavora in corso Lamarmora 12. La sua bottega, troppo piccola per essere definita salone, ieri pomeriggio sarebbe stata chiusa se, nei giorni scorsi, non si fosse imbattuto in una cliente impegnata nel volontariato che gli ha lanciato una proposta.

Detto fatto: Riccardo ha deciso di faticare anche nel dì del riposo, dedicandosi a persone che di solito, per un taglio di capelli, ricorrono al fai da te. Tutto gratis. E c’è pure un trionfo di focaccia e bibite a sublimare il piacevole momento.