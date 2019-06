Una caccia al tesoro tra le vie della città per sconfiggere i pregiudizi

L’Aias di Novi Ligure – Associazione assistenza spastici – organizza per sabato 8 giugno una caccia al tesoro a squadre per le vie di Novi Ligure. Lo scopo della manifestazione è di permettere a ragazzi che hanno problemi cognitivi o di deambulazione di partecipare a una giornata di inclusione. Inoltre gli organizzatori si propongono di sensibilizzare soprattutto i giovani sui temi del volontariato. La caccia al tesoro è rivolta tutti coloro che vorranno partecipare e in particolar modo ai giovani (non solo di età anagrafica). Per partecipare basterà formare una squadra di 2-3 persone che dovranno dare un nome alla squadra e iscriversi alla manifestazione. La squadra dovrà contribuire con una quota di partecipazione di 10 euro. Tutta la gara sarà gestita tramite whatsapp.

Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto all’associazione Isco (in memoria di Simone Dispensa), per la ricerca sull’osteosarcoma. Il ritrovo sarà alle 14.00 in piazza Dellepiane a Novi. Al termine della manifestazione saranno premiati i partecipanti e sarà offerto a tutti una merenda presso la sede degli Alpini in viale Pinan Cichero. «Un ringraziamento particolare all’assessore Stefano Gabriele che ha sposato fin da subito questa nostra idea», dicono i rappresentanti dell’Aias. Per informazioni si può contattare il numero 331 2340102 (iscrizioni via mail a trovailtesoronovi2019@gmail.com). La manifestazione si svolge in collaborazione con la Consulta del volontariato e con il patrocinio del Comune.