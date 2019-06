Omaggio a Dioniso

Parole e note nelle terre del ‘Gavi’ venerdì 7 giugno alle 21 all’abbazia di San Remigio a Parodi Ligure dove, per il programma del ‘Di Gavi in Gavi festival’ e per l’organizzazione di Libarna Arteventi, Consorzio tutela del Gavi e Comune di Parodi Ligure, viene proposto il concerto ‘Così io ti saluto, o Dioniso’.

I Cameristi dell’Orchestra classica di Alessandria con Gualtiero Burzi propongono uno spettacolo tra narrazione e musica, nel corso del quale saranno interpretate famose colonne sonore di film e letti alcuni brani tratti dai maggiori capolavori immortali della letteratura. Alcune delle più celebri colonne sonore saranno accompagnate dalla lettura di brani della grande letteratura che evocano l’estate e il mondo agreste, affidata all’attore Alberto Bergamini. A suonare in San Remigio saranno: Massimo Barbierati (violino), Matteo Ferrario (violino), Alessandro Buccini (viola), Luciano Girardengo (violoncello), Ferruccio Francia (contrabbasso), Giuseppe Canone (sax soprano, clarinetto, bandoneon, fisarmonica); alle percussioni Stefano Resca; tastiere, pianoforte, voce: Letizia Poltini.