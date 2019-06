Un Trio apre 'Armonie'

Sarà la chiesa di Sant’Antonio a Murisengo a ospitare sabato 8 giugno alle 17, il primo concerto dell’edizione numero venti di ‘Armonie in Valcerrina’. A esibirsi il Nuovo Trio Italiano d’Archi costituito da Alessandro Milani (violino), Luca Ranieri (viola) e Pierpaolo Toso (violoncello) che proporranno un programma comprendente brani di Schubert (Trio in un movimento D 471) e Beethoven (Trio in sol maggiore op. 9 n. 1 e Trio in mi bemolle maggiore op. 3).Quest’anno la stagione si dilaterà tra giugno a dicembre interessando come sempre dieci comuni del nostro territorio, ospitando musicisti di varie nazionalità con particolare attenzione a giovani italiani, francesi, inglesi, russi, cechi, olandesi, portoghesi, israeliani, della Nuova Zelanda e Orchestre da Camera internazionali.