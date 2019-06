Mercoledì 12 ore 21, all’Ariston di Acqui Terme, la Compagnia Belli da Morire debutterà con ‘Inferno’, opera rock scritta e diretta da Marcello Chiaraluce. La compagnia, formata da attori, cantanti, musicisti e ballerini fra i 12 e i 22 anni, non è nuova ai musical. Dopo ad esempio quello dedicato a Luigi Tenco, questa volta i ragazzi, una trentina, sono pronti a far vivere al pubblico un vero e proprio show, che calerà il pubblico nelle incertezze dell’animo umano. 'Inferno', dalla Divina commedia di Dante, è il titolo della nuova produzione. Apertura porte ore 20.30, ingresso a offerta, posti non numerati.