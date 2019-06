Pirandello per beneficenza

Appuntamento teatrale a scopo benefico mercoledì alle ore 16 e poi in replica alle 21, all’Alessandrino. L’agenzia Palcoscenico 1994 propone un classico del repertorio di Luigi Pirandello, ‘Il fu Mattia Pascal’, qui allestito dal Teatro Viaggiante di Stefano Micheletti. L’incasso delle due repliche verrà infatti in parte devoluto all’Aias di Alessandria che come noto, si occupa di problematiche e assistenza nei confronti di persone diversamente abili. In scena ci saranno: Stefano Micheletti, Alessandro Balducci, Marianna De Micheli, Alessandra Mattei, Tiberio Ghitti, Alessandro Dinuzzi. I biglietti per gli spettacoli: per il pomeriggio costano 20 euro, per la sera 23. Per info e biglietti ci si può rivolgere al 331-5987517.