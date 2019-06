Compleanno 'da libidine' al Retail Park con Jerry Calà

SERRAVALLE SCRIVIA – Jerry Calà sarà l’ospite d’onore della festa del weekend al Retail Park, quando il centro commerciale di Serravalle Scrivia festeggerà il proprio compleanno. Il noto attore comico terrà un concerto show dalle 18.30 alle 20.00 di sabato 15 giugno.

Jerry Calà non ha di certo bisogno di presentazioni: la sua allegria e comicità hanno fatto divertire milioni di italiani. Componente del gruppo cabarettistico “I gatti di vicolo Miracoli” agli albori della sua carriera, ha raggiunto la definitiva popolarità negli anni Ottanta interpretando numerose commedie di successo e divenendo parte dei volti più noti della commedia italiana dell’epoca. Se le sue interpretazioni televisive sono note a tutti, di meno lo è il fatto che Jerry Calà si è cimentato anche in alcuni ruoli drammatici collaborando con Gina Luigi Polidoro, Pupi Avati, e Marco Ferreri, vincendo sotto la regia di quest’ultimo il premio Gotha della critica italiana come miglior attore al Festival internazionale del cinema di Berlino nel 1993, per la sua interpretazione in “Diario di un vizio”.

Ma non c’è solo Calà: il 15 e il 16 giugno saranno due giornate all’insegna dell’adrenalina e del divertimento con le spettacoli performance dello Show Action Group, specialisti di trial acrobatico con le moto. E per i più piccini sarà allestito un percorso avventura con l’Aib, i volontari dell’Antincendio boschivo. Sabato 15 giugno i festeggiamenti prenderanno il via alle 10.00 con l’apertura dell’area espositiva a cura di Pg Corse e del percorso avventura. Nel pomeriggio esibizioni dello Show Action Group (ore 16.00 e 17.30). Domenica 16 giugno sempre alle 10.00 apertura dell’area espositiva e del percorso avventura. Al pomeriggio sarà ancora la volta dello Show Action Group (alle 16.00, 17.30 e 19.00) e alle 16.45 è in programma il concerto della banda “Pippo Bagnasco” che sarà replicato alle 18.15.