Echos: chiusura in grande stile

Il viaggio della ventunesima edizione del Festival ‘Echos. I Luoghi e la Musica’, iniziato il 28 aprile scorso a Novi, si concluderà, dopo un’altra serie di entusiasmanti e molto seguiti concerti, in questo fine settimana, proponendo due appuntamenti da non perdere. Sabato 15, alle ore 17 nella Chiesa di Santa Maria e San Dalmazzo a Masio, concerto del noto pianista Olaf John Laneri.

Domenica 16, infine, sempre alle 17, la rassegna si conclude al Teatro Sociale di Valenza, proponendo il concerto di uno dei migliori clarinettisti del mondo, Dimitri Ashkenazy, che si esibirà in duo con il pianista svedese Carl Ponten. Questo concerto sarà a pagamento, posto unico 10 euro con l’incasso devoluto in beneficenza all’Uspidalì di Valenza.