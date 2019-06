L'Elisir di Donizetti

Aappuntamento dedicato agli appassionati di lirica martedì 18 a Solero, dalle ore 20.30.

In programma la messa in scena di un ‘Elisir d'amore’ dal respiro internazionale, nato dalla cooperazione tra l'Accademia Nazionale di Belcanto Italiano e il Music Institute of Prague; la regia è del maestro Ugo Benelli, tenore di classe internazionale.

A proposito dell’appuntamento previsto per questa sera, bisogna far notare che non a caso è stata scelta come location la casa natale di Carlo Guasco, tenore di Solero, che fu caro amico di Verdi (ed eccellente interprete).

La sua casa natale dove si terrà il concerto di questa sera, è la sede degli Amici di Solero, che da anni lavorano anche a un progetto di recupero di alcuni locali che dovrebbero diventare un museo dedicato all’artista.

Tra i protagonisti dell’allestimento dell’ ‘Elisir’, ci sono: il maestro Astrea Amaduzzi, (presente invece a Solero), soprano lirico; Nemorino sarà Eero Lasorla, un tenore finlandese dalla voce piacevole e squillante e dalle notevolissime capacità attoriali. E poi ancora Andrej Beneš, proveniente dalla Repubblica Ceca, Vladimìr Chmelo, altro baritono di fama internazionale, mentre Giannetta sarà interpretata Eleonora Pintus.

Chiude il percussionista Bruno Oldano, che accompagnerà l'entrata di Belcore con la sua tradizionale marcia donizettiana a suon di tamburino. L'aiuto alla regia è di Francesca Salvatori; concertazione musicale a cura di Mattia Peli, presidente del Centro Internazionale di Studi per il Belcanto Italiano di Recanati. L'ingresso sarà a offerta libera fino a esaurimento posti.