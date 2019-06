'Scatola sonora' chiude con la lirica

Ultimo appuntamento per la ventuduesima edizione di ‘Scatola Sonora’, Festival internazionale di opera e teatro musicali di piccole dimensioni. Giovedì 20 alle ore 21 (o venerdì 21 se piovesse) nel cortile del Conservatorio (via Parma, Alessandria), in programma un’opera che ruota attorno a un mondo tutto al femminile, descritto da Francesca Caccini, autrice dell’opera ‘La liberazione di Ruggiero dall’isola di Alcina’, su libretto di Ferdinando Sarcinelli. Imponente il ‘cast’ impegnato nella rappresentazione che ha la regia di Luca Valentino e che prevede il coro di damigelle, quello dei Numi delle acque, delle Piante incantate e dei mostri, l’orchestra, e anche la collaborazione degli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (Scuola di Scenografia). Interpreti principali: Cristina Mosca, Zhe Xu, Zixin Luo, Yurou Li, Roberto Filippo Romeo, Takuya Suzuki, Sumireko Inui, Angelica Lapadula.

La drammaturgia è dello stesso regista con Claudine Ansermet e Francesca Lanfranco. Direttore è Marco Berrini, per il coro invece, Sabino Manzo. L’ingresso alla serata è gratuito.