Teatro e musica a Quattordio

Musica e teatro protagoniste della giornata di appuntamenti in programma sabato al Palazzo San Front di Quattordio.

Il programma

Dalle ore 15 alle ore 19, nella Sala Consiliare, l’evento “Il suono del legno”: il liutaio Umberto Raccis darà vita a un laboratorio-mostra che illustrerà la realizzazione di uno strumento a corda partendo dal legno grezzo.



Dalle 21 alle 22 poi nel Giardino dell’Esedra il musicista Walter Salin, concertista e direttore artistico a livello internazionale, darà voce allo strumento con un concerto di chitarra classica che prevede l’esecuzione di brani del repertorio classico e proprie composizioni.



Al termine del concerto prenderà il via lo spettacolo “La Patente”, atto unico di Luigi Pirandello con la regia di Gianfranco Trusiano, messo in scena dalla Compagnia di Prosa di Quattordio a cento anni dalla prima rappresentazione. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 0131/773101.

La giornata di sabato è un’anteprima dell’iniziativa “Notti in musica” il tradizionale appuntamento musicale estivo che quest’anno si articolerà in tre serate di spettacoli nei giorni 3, 10 e 20 luglio.