'Code in festa', due giorni al parco Acos con gli amici a 4 zampe

NOVI LIGURE – Per due giorni il parco dell’acquedotto “Pagella e Bottazzi” di strada Cassano ospiterà la manifestazione “Code in Festa”. Nel weekend del 22 e 23 giugno, il parco farà da palcoscenico a un’esposizione canina e a una festa degli amici a quattro zampe, organizzata da Animal’s Angels.

Sabato 22 giugno dalle 19.00 si potrà partecipare alla serata danzante dei Forever Young, con musica degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Domenica 23 giugno ci sarà la vera e propria festa degli animali, con iscrizioni a partire dalle 14.00, per raccogliere fondi da destinare a cani e gatti senza cure e famiglia. Alle 15.00 prenderà il via l’esposizione sia con i cani di razza che con quelli fantasia. È previsto in entrambe le giornate un servizio ristorante per spuntini, merende e cena.

“Code in festa” è organizzata nell’ambito della 22esima Festa dell’Acqua, dell’ambiente e della solidarietà promossa dal Gruppo Acos.