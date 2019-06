Tutti a tavola con Ve'stiti di Valenza ma solo se in rosso ed in blu

Sabato torna un evento che ormai è entrato nel cuore dei valenzani.

La Pro loco Valenza organizza Ve’stiti di Valenza, appuntamento rigorosamente gastronomico ma all’insegna del campanile, nato tre anni orsono dall’idea di un paio di soci e sviluppato dal Settimio Siepe, attualmente presidente onorario.

In pratica ci sarà una grande tavolata in piazza XXXI Martiri riservata a tutti coloro che si vestiranno con in rosso ed in blu, ovvero i colori della città.

In tutto sono disponibili 25 posti. Per prenotazioni telefonare al 340/3882489 o al 338/9713628.